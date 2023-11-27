Форвард Палмейраса Эндрик, который летом 2024 года станет игроком Реала, попал в неприятный эпизод во время игры 35-го тура бразильской Серии А против Форталезы.

Во время матча между Палмейрасом и Форталезой Эндрик имел конфликт с защитником соперников – Тити.

ПСЖ пытался перехватить у Реала форварда сборной Бразилии – 93 млн оказалось мало

Защитник вступил в борьбу со звездным нападающим. Эндрик отреагировал на это бурно – сначала он локтем резко отмахнулся, едва не попав ниже пояса сопернику. Сразу же 17-летний новичок Реала с правой ударил Тити, который после этого упал на газон. Рефери и его помощники прозевали эпизод – Эндрика не наказали даже желтой карточкой.

Напомним, что Реал уже заплатил за вундеркинда 60 млн евро. Эндрик в текущем сезоне сыграл в 50 матчах за Палмейрас, отметившись 12 голами и 1 ассистом.

Фантастические сейвы Лунина и шоу Родриго принесли Реалу победу над Кадисом – Мадрид вернул лидерство в Примере