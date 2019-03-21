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Германия – Сербия – 1:1 – видео голов и обзор матча

08:55 107 Читати українською
Германия – Сербия – 1:1 – видео голов и обзор матча
Германия – Сербия – 1:1 – видео голов и обзор матча

Германия не смогла победить Сербию в товарищеском матче. Смотрите видео голов и обзор матча Германия – Сербия.

Товарищеские матчи
Германия
1
1 : 1
1
Сербия
21:45 20:03:2019
завершено
69’ Леон Горецка
 
Лука Йович 12’
Милан Павков 94’

Сборная Сербии, которая является соперником Украины в отборе к Евро-2020, неожиданно сумела сыграть вничью с командой Германии. В начале матча счет открыл Лука Йович, а в середине второй половины Леон Горецка восстановил равновесие и, как выяснилось позже, установил окончательный счет.

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