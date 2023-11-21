Отбор к Евро-2024, 10-й тур

Группа I

Румыния – Швейцария – 1:0

Гол: Алибек, 50

Андорра – Израиль – 0:2

Голы: Сервос, 29 (автогол), Кинда, 81

Косово – Беларусь – 0:1

Гол: Антилевский, 43

Единственная интрига перед матчами последнего тура заключалась в том, кто финиширует на первом месте в группе – Румыния или Швейцария. На кону стояло многое – победитель группы попадал во вторую корзину при жеребьёвке Евро-2024, а команда со второго места – в четвёртую. В итоге на переполненном столичном стадионе команда Эдуарда Йорданеску дожала "нати" благодаря голу Дениса Алибека в начале второго тайма.

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В параллельной встрече главный тренер сборной Израиля Алон Хазан начал подготовку к весеннему плей-офф за выход на Евро – среди потенциальных соперников команды есть и Украина. Наставник израильтян сразу предупредил, что в Андорре выпустит резервный состав, чтобы посмотреть на дублёров в деле. Неосновные игроки своего тренера не подвели, несмотря на не самую приятную погоду – в Андорре-ла-Велье сильно дождило. Гости забили по голу в каждом из таймов: сначала автоголом отличился один из трёх центральных защитников хозяев Жоан Сервос, а затем полузащитник Кинда удвоил преимущество своей команды.

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