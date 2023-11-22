Товариські матчі

Австрія – Німеччина – 2:0

Голи: Забітцер, 29, Баумгартнер, 73

Вилучений: Сане, 49

Польща – Латвія – 2:0

Голи: Франковскі, 7, Лєвандовскі, 48

Збірна Німеччини продовжує перебувати в кризі навіть після зміни тренера. Після того, як Юліан Нагельсманн замінив Хансі Фліка на посаді наставника "манншафт", його команда не змогла обіграти вже третього суперника поспіль – після нічиєї з Мексикою і поразки від Туреччини німці поступилися принциповому сусідові – Австрії. За рахунку 2:0 уболівальники на віденському стадіоні почали скандувати знущальні промови: "О, як же це красиво!"

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Героєм цієї зустрічі став півзахисник РБ Лейпциг Крістоф Баумгартнер, він записав на свій рахунок гол+пас. А ось Сане отримав звання головного антигероя зустрічі: на початку другого тайму він порушив правила проти Мвене, а потім ще й схопив лівого захисника Майнца за шию. Арбітр Вінчіч одразу ж дістав із кишені червону картку – це вилучення стало для вінгера Баварії першим у 402-й грі на професійному рівні.

Уболівальники збірної Польщі розкритикували Роберта Лєвандовскі за домашній матч із Чехією (1:1), за підсумками якого "кадра" втратила шанси пробитися на Євро-2024 через відбір. Навесні полякам належить зіграти плей-офф за право вийти на чемпіонат Європи, першим суперником команди стане Естонія. Тому матч проти іншого представника Прибалтики трапився дуже доречним. Героєм цієї зустрічі став фланговий захисник Роми Нікола Залевскі, він записав на свій рахунок дві гольові передачі: спочатку – на Франковскі, потім – на Лєвандовскі. Роберт відповів на критику голом.

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