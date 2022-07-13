Германия победила Испанию и вышла в 1/4 женского Евро-2022
Состоялись очередные поединки 2-го тура группового этапа ЧЕ. Результаты узнавайте на Футбол 24.
Евро-2022. Группа В, 2-й тур
Дания – Финляндия – 1:0
Гол: Гардер, 72
Германия – Испания – 2:0
Голы: Бюль, 3, Попп, 37
Накануне первую путевку в 1/4 турнира завоевала Англия. Сейчас к ней присоединилась Германия, которая в непростом поединке одолела Испанию со счетом 2:0. Интересно, что "Фурия Роха" вдвое превосходила Бундестим по ударам, но подвела реализация.
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До этого встречались Дания и Финляндия. Судьбу поединка в пользу номинальных хозяев решил гол Гардер в середине второго тайма. После 2 туров Германия возглавляет квартет В, Испания и Дания с тремя пунктами делят 2 и 3 ступени, а финны с нулем последние.
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