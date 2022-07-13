Евро-2022. Группа В, 2-й тур

Дания – Финляндия – 1:0

Гол: Гардер, 72

Германия – Испания – 2:0

Голы: Бюль, 3, Попп, 37

Накануне первую путевку в 1/4 турнира завоевала Англия. Сейчас к ней присоединилась Германия, которая в непростом поединке одолела Испанию со счетом 2:0. Интересно, что "Фурия Роха" вдвое превосходила Бундестим по ударам, но подвела реализация.

Англия разнесла Норвегию с рекордным счетом и вышла в 1/4 женского Евро-2022, безумные танцы сборной Австрии.

До этого встречались Дания и Финляндия. Судьбу поединка в пользу номинальных хозяев решил гол Гардер в середине второго тайма. После 2 туров Германия возглавляет квартет В, Испания и Дания с тремя пунктами делят 2 и 3 ступени, а финны с нулем последние.