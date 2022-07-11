Второй тур группового этапа Евро-2022 начался матчами в группе А. Читайте отчет на "Футбол 24".

Евро-2022. Группа А, 2 тур

Австрия – Северная Ирландия – 2:0

Голы: Шихтль, 19, Нашенвенг, 88

Англия – Норвегия – 8:0

Голы: Стенвей, 12, Хемп, 15, Уайт, 29, 41, Мид, 34, 38, 81, Руссо, 66

Австрия спокойно обыграла абсолютного аутсайдера Северную Ирландию. А вот отпраздновала успех совсем не спокойно. Австрийки ворвались на послематчевую пресс-конференцию и устроили массовое веселье. Не обошлось без танцев со стулом в стиле Алабы.

Austria were so hyped after their first #WEURO2022 win, they crashed the press conference



(via @CaoimheSport)pic.twitter.com/vpARYMYlVv — B/R Football (@brfootball) July 11, 2022

Англия разнесла Норвегию и досрочно вышла в плей-офф. Мяч 6 раз влетел в ворота скандинавок еще до перерыва – антирекорд чемпионатов Европы. Первый гол вышел наиболее спорным. Уайт упала от легкого касания Торисдоттир и заработала пенальти. Куда смотрели арбитры и VAR, загадка.

Судьи могли отдать долг Норвегии через 3 минуты, отменив чистый гол Хэмп, однако здесь VAR исправил ошибку. В середине тайма Уайт довела дело до разгрома, запрессинговав соперниц. Дальше дубль оформила Мид, а шестой гол забила Уайт. Норвегия полностью сломалась и перестала играть.

Во втором тайме британки продолжали доминировать, но забивали меньше. Седьмой гол оформила Руссо. Таким образом, Англия установила абсолютный рекорд – ни одна сборная, ни мужская, ни женская, ранее не забивала на чемпионатах Европы 7 голов в одном матче. Точку поставила Мид, оформив хет-трик.

Англия стала первым четвертьфиналистом, а Норвегия и Австрия разыграют второе место в очном матче.

Женское Евро-2022: Франция унизила Италию в матче с двумя рекордами, зрелищная ничья Исландии и Бельгии