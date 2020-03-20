Германия может доиграть чемпионат в формате Евро

Из-за незапланированного перерыва в соревнованиях, обусловленного пандемией коронавируса, европейские лиги ищут оптимальные варианты, чтобы доиграть турниры.

Руководство немецкого футбола планирует максимально сжать календарь чемпионата – матчи будут играть каждые 2-3 дня.

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По информации Sportbuzzer, Бундеслига может использовать модель крупных турниров для сборных: каждый регион страны предложит один стадион для проведения матчей, а команды заселятся в гостиницы и на тренировочные базы, и будут покидать их только для проведения поединков.

Пока окончательное решение по этому вопросу не принято. В конце марта немецкая футбольная федерация организует встречу представителей всех клубов Бундеслиги, чтобы выбрать оптимальный вариант продолжения турнира.

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