О намерениях руководства немецкого футбола начали говорить немецкие СМИ. Сначала появилась информация, что Бундестим может провести с "сине-желтыми" 1000 игру в своей истории.

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Однако Sportschau уверяет, что 1000-й матч состоится в Бремене не против Украины. Дуэль с нашей сборной запланирована на лето после этого события. Скорее всего, встреча состоится в Гельзенкирхене. Никакие документы между УАФ и DFB пока не подписаны.

Впереди у Бундестим 2 мартовских спарринга – против Перу и Бельгии, в июне планируют 3 поединка, один из которых будет против "сине-желтых".

В общей сложности Украина и Германия провели 8 очных дуэлей. Наша команда еще не выигрывала. Последний раз сборные встречались между собой в Лиге наций, это завершилось двумя поражениями "сине-желтых" (1:2 и 1:3).