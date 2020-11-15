"Наверное, мы – команда, которая больше всего страдает от COVID-19. Нам не хватает скамейки. Мы не смогли делать замены, которые нужны, чтобы конкурировать с Германией. У Малиновского, Зинченко были травмы, они фактически на жилах доигрывали. Я доволен командой, мы создавали моменты, не отказались от своих принципов, но немного не хватило реализации. Сегодня моментами мы играли очень хорошо, моментами ошибались. Все мы давно не выступали вместе. Матч с таким соперником, который готов и давно сыгран. У них молодая команда, есть возможность ротировать состав игроками высокого уровня.

Марлос провел хороший матч, попал в штангу, но не повезло. Будем улучшать свою реализацию. Зинченко травмировался на 10 минуте и было заметно, что его движение ограничено. Мы допустили несколько ошибок, которые нужно избегать. Думаю, оба свои поединка мы провели довольно убедительно, хотя у нас были ограничены кадровые возможности. Сегодня мы в первую очередь не пытались обороняться. Когда имели мяч, то попытались маневрировать, интересно комбинировать. Часто переводили мячи на фланги без дальних передач. Я поздравляю Германию с победой, но думаю, что мы смогли их удивить, создали немало проблем.

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Играя в этом дивизионе, наши футболисты получают огромный опыт. Если посмотрите на игроков, которых мы использовали за три месяца, то заметите развитие. Правый защитник пришел из молодежки, центральный, левый. Мы даем возможность проявить себя молодым футболистам. Им нужно дать время, чтобы окрепнуть, чтобы набраться опыта. Только тогда можно требовать результат. Чигринский? Я хорошо знаю этого игрока и его возможности, но через 6 месяцев у нас Евро, надо думать о будущем. С момента отбора эта команда очень сильно изменилась.

Этот день был для нас тяжелым, ведь мы сдавали два теста. Был риск найти больше инфицированных, но ребята хорошо подготовились. мы смогли выставить оптимальный состав, который способен противостоять Германии. Я, как главный тренер, всегда смотрю на кандидатов. Я же не враг себе. Вы видите, что я всегда даю шанс тем, кто готов конкурировать", – подытожил Шевченко в эфире YouTube-канала УАФ.

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