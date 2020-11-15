"Мабуть, ми – команда, яка найбільше страждає від COVID-19. Нам не вистачає лавки. Ми не змогли робити заміни, які потрібні, щоб конкурувати з Німеччиною. У Маліновського, Зінченка були травми, вони фактично на жилах догравали. Я задоволений командою, ми створювали моменти, не відмовились від своїх принципів, але трохи забракло реалізації. Сьогодні моментами ми грали дуже добре, моментами помилялись. Все ж, ми давно не виступали разом. Матч з таким суперником, який готовий і давно зіграний. У них молода команда, є можливість ротувати склад гравцями високого рівня.

Марлос провів хороший матч, влучив у стійку, але не пощастило. Будемо покращувати свою реалізацію. Зінченко травмувався на 10 хвилині і було помітно, що його рух обмежений. Ми припустилися кількох помилок, яких потрібно уникати. Гадаю, обидва свої поєдинки ми провели доволі переконливо, хоча у нас були обмежені кадрові можливості. Сьогодні ми в першу чергу не намагалися оборонятися. Коли мали м'яч, то спробували маневрувати, цікаво комбінувати. Часто переводили м'ячі на фланги без дальніх передач. Я вітаю Німеччину з перемогою, але гадаю, що ми змогли їх здивувати, створили чимало проблем.

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Граючи у цьому дивізіоні, наші футболісти отримують величезний досвід. Якщо глянете на гравців, яких ми використали за три місяці, то помітите розвиток. Правий захисник прийшов з молодіжки, центральний, лівий. Ми даємо можливість проявити себе молодим футболістам. Їм потрібно дати час, щоб зміцніти, щоб набратися досвіду. Лише тоді можна вимагати результат. Чигринський? Я добре знаю цього гравця і його можливості, але через 6 місяців у нас Євро, треба думати про майбутнє. З моменту відбору ця команда дуже сильно змінилася.

Цей день був для нас важким, адже ми здавали два тести. Був ризик знайти більше інфікованих, але хлопці добре підготувалися. ми змогли виставити оптимальний склад, який здатен протистояти Німеччині. Я, як головний тренер, завжди дивлюсь на кандидатів. Я ж не ворог собі. Ви бачите, що я завжди даю шанс тим, хто готовий конкурувати", – підсумував Шевченко у ефірі YouTube-каналу УАФ.

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