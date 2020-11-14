Німеччина приймала Україну в 5-му турі дивізіону А Ліги націй. Дивіться відео голів та огляд матчу Німеччина – Україна на "Футбол 24".

Матч Німеччина – Україна стартував о 21:45 за київським часом. "Футбол 24" провів текстову онлайн-трансляцію поєдинку Ліги націй. Гра була під загрозою зриву, позаяк збірна України після приїзду в Німеччину отримала позитивні тести Ярмоленка, Циганкова, Сидорчука та Коваленка на коронавірус. На щастя, повторні тести "синьо-жовтих" нових хворих не виявили, після чого УЄФА дав зелене світло для проведення матчу.

Україна програла Німеччині та ускладнила собі життя в Лізі націй – Фортуна з трьома стійками не посміхнулася Шевченку

Команда Шевченка відкрила рахунок на 12-й хвилині. Олександр Зубков відкинув м'яч на Яремчука, а Роман гарматним пострілом у ближній кут змусив капітулювати Нойєра. 0:1 – розкішний старт для "синьо-жовтих"!

Німеччина – Україна: відео гола Яремчука

Німці відігралися доволі швидко. На 23-й хвилині Горецка обікрав Зінченка та розігнав контратаку, яку класним ударом в дальній кут завершив Лерой Сане.

Німеччина – Україна: відео гола Сане

На 33-й хвилині Бундестім вийшла вперед. Тімо Вернер буквально заніс м'яч у ворота Андрія Пятова після прострілу Горецки.

Німеччина – Україна: відео гола Вернера

У другому таймі Вернер оформив дубль. Форвард Челсі замикав передачу Гінтера, але м'яч після рикошету від Забарного змінив напрямок польоту та опинився у сітці.