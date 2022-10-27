Теперь все больше украинских городов смогут увидеть поединки украинской премьер-лиги.

Журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале сообщил, что клубы УПЛ приняли решение передать на места решения по безопасности проведения поединков в том или ином регионе.

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Теперь можно проводить поединки на дому, если есть разрешение от военной администрации региона. До этого матча можно было проводить в Киеве и области, Львове и Закарпатье, а в своем родном городе проводили поединки, только получив согласие соперника.

Интересно, что полномочия на такое решение предоставил закон, подписанный Владимиром Зеленским, клубы теперь являются организаторами спортивных мероприятий.

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