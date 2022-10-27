Квалификация Евро-2023 U-17. Группа 2

Украина U-17 – Лихтенштейн U-17 – 7:0

Голы: Пономаренко, 13, 21, 45+1, Калин, 30, Пашко, 62, Захарченко, 67, Хан, 88

Подопечные Юрия Мороза в первом туре уверенно победили Азербайджан со счётом 5:2. Теперь же соперником была сборная Лихтенштейна, которая уступила Боснии и Герцеговине 0:2.

Сборная Украины U-17 феерически начала отбор на Евро-2023 – динамовец из Зари оформил покер, сын Суркиса дважды пропустил

"Сине-желтые" взяли игру под свой контроль и пытались найти путь к воротам визави. Удалось забить уже на 13-й минуте усилиями Матвея Пономаренко. Игрок Динамо, выступающий в составе Зари, замкнул вертикальную передачу из глубины от Даниила Ищенко.

Преимущество украинцев было очевидным. Пономаренко, отличившийся в предыдущем матче покером, до перерыва оформил хет-трик: сначала головой перевел сферу в ворота после подачи с углового от Давида Белого, а в добавленное арбитром время реализовал пенальти. Разбавил голевую феерию динамовца Владислав Калин, эффектно прошедший оборону и результативно пробивший в ближний угол.

После выхода из раздевалки свою пушку из-за пределов штрафной разрядил Кирилл Пашко. Владислав Захарченко несколькими мгновениями позже замкнул подачу с углового. Точку во встрече поставил Даниил Хан.

Победа позволила команде Мороза квалифицироваться дальше – в элитный раунд отбора, ведь она уже не опустится ниже второго места. В следующий этап прошли Нидерланды и Испания, также там будут играть первые 2 команды из каждой группы и 4 лучших обладателя третьих мест.