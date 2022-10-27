Сборная Украины победила 7:0 в отборе на Евро-2023 U-17 и прошла дальше – динамовец снова среди героев
Юношеская сборная Украины U-17 провела второй поединок квалификации на чемпионат Европы. "Сине-желтые" уверенно одолели Лихтенштейн.
Квалификация Евро-2023 U-17. Группа 2
Украина U-17 – Лихтенштейн U-17 – 7:0
Голы: Пономаренко, 13, 21, 45+1, Калин, 30, Пашко, 62, Захарченко, 67, Хан, 88
Подопечные Юрия Мороза в первом туре уверенно победили Азербайджан со счётом 5:2. Теперь же соперником была сборная Лихтенштейна, которая уступила Боснии и Герцеговине 0:2.
Сборная Украины U-17 феерически начала отбор на Евро-2023 – динамовец из Зари оформил покер, сын Суркиса дважды пропустил
"Сине-желтые" взяли игру под свой контроль и пытались найти путь к воротам визави. Удалось забить уже на 13-й минуте усилиями Матвея Пономаренко. Игрок Динамо, выступающий в составе Зари, замкнул вертикальную передачу из глубины от Даниила Ищенко.
Преимущество украинцев было очевидным. Пономаренко, отличившийся в предыдущем матче покером, до перерыва оформил хет-трик: сначала головой перевел сферу в ворота после подачи с углового от Давида Белого, а в добавленное арбитром время реализовал пенальти. Разбавил голевую феерию динамовца Владислав Калин, эффектно прошедший оборону и результативно пробивший в ближний угол.
После выхода из раздевалки свою пушку из-за пределов штрафной разрядил Кирилл Пашко. Владислав Захарченко несколькими мгновениями позже замкнул подачу с углового. Точку во встрече поставил Даниил Хан.
Победа позволила команде Мороза квалифицироваться дальше – в элитный раунд отбора, ведь она уже не опустится ниже второго места. В следующий этап прошли Нидерланды и Испания, также там будут играть первые 2 команды из каждой группы и 4 лучших обладателя третьих мест.
Впереди у "сине-желтых" еще дуэль с боснийцами, которая запланирована на 30 октября в 14:30 по киевскому времени. Сборные разыграют между собой первое место в группе. Сегодня боснийцы минимально победили Азербайджан со счетом 1:0.