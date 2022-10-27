Журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі повідомив, що клуби УПЛ ухвалили передати на місця рішення щодо безпеки проведення поєдинків в тому чи іншому регіоні.

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Тепер можна проводити поєдинки вдома, якщо є дозвіл від військової адміністрації регіону. До цього матчі можна було проводити в Києві та області, Львові та Закарпатті, а у своєму рідному місті проводили поєдинки лише отримавши згоду суперника.

Цікаво, що повноваження на таке рішення надав закон, підписаний Володимиром Зеленський, клуби тепер є організаторами спортивних заходів.

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