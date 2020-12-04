Бельгийский Гент не изменяет традициям – кресло наставника снова осталось свободным.

Поражение от либерецкого Слована (1:2) в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы стало последней каплей для руководства Гента. Бельгийский клуб на своем официальном сайте объявил об увольнении Вима Де Декера с должности главного тренера.

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За 5 туров ЛЕ команда не смогла заработать ни одного очка, пропустив 11 мячей. Стоит отметить, что для Гента это уже третье увольнение наставника в нынешнем сезоне – ранее клуб окинули Йес Торуп и Ласло Болони.

Напомним, за Гент выступают сразу три представителя сборной Украины – Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.

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