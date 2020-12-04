Поразка від ліберецького Слована (1:2) в рамках 5-го туру групового етапу Ліги Європи стала останньою краплею для керівництва Гента. Бельгійський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення Віма Де Декера з посади головного тренера.

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За 5 турів ЛЄ команда не спромоглась заробити жодного очка, пропустивши 11 м'ячів. Варто відзначити, що для Гента це вже третє звільнення наставника у нинішньому сезоні – раніше клуб покинули Йєс Торуп та Ласло Болоні.

Нагадаємо, за Гент виступають одразу троє представників збірної України – Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун.

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