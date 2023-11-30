Зоря непогано розпочала Лігу конференцій, відібравши очки у Гента й перегравши Брейдаблік, однак дві поразки від Маккабі де-факто залишили луганців без євровесни. Відставання від другої позиції становить вже п'ять очок – за такого розкладу шанси на прорив стають суто теоретичними. Тепер на міжнародній арені можна хіба що підсвітити своїх талантів, ну і просто грати для вболівальників, коефіцієнтів та преміальних.

"Хіба це тренер?": Сабо розніс Зорю за ганьбу з Маккабі і експерименти з пошуками наставника

Прикро, адже з ізраїльтянами Зоря виступила гідно, створивши пристойну кількість моментів. У другій зустрічі взагалі ледь не закамбечили з 0:3. Статистика протистояння виявилась рівною, а пропущені голи – максимально простими. Тричі луганцям прилетіло після подач, ще один став наслідком рикошету, плюс був дальній удар. З комбінації Маккабі забив всього-то раз.

Такі результати стали платою Зорі за провал менеджменту. Клуб не готувався до відходу Патріка ван Леувена, потім довірився тренеру з 19 клубами у 12-річній кар'єрі, а згодом розстався з Валерієм Кривенцовим – після 2,5 місяців співпраці. Замість більш-менш досвідченого й перспективного Младена Бартуловіча, у якого є досвід роботи в екстрених умовах, коучем поставили спортивного директора.

Питання є і до кадрової політики в команді, і навіть до позиціювання у Європі. Офіційна прес-служба Гента у цій єврокампанії думав, що Луганськ є російським містом. І це далеко не всі косяки керівництва Зорі. Зрештою, сама стратегія формування складу з опорою на клієнтів одного агента колись мала дати тріщину.

Такий підхід призвів не тільки до фактичного вильоту з єврокубків, а і до падіння у зону прямого вильоту з УПЛ. Навряд чи луганці відправляться у Першу лігу, однак у останніх шести матчах не сталося жодної перемоги при п'яти поразках – при цьому колектив в середньому пропускає 2,5 м'ячів за гру. Ось у такій формі підопічні Юрія Коваля підходять до Гента.

А у Гента зараз все в порядку. Підопічні Хейна Ванхазебрука тримаються на третій позиції в Лізі Жупіле, розписавши нічию з обома лідерами в останніх двох турах – з Уніоном С-Ж та Андерлехтом (по 1:1). У Лізі конференцій "буйволи" лідирують, випереджаючи Маккабі на одне очко, а безпрограшна серія у всіх турнірах досягла семи матчів (5 перемог). Всі переможні поєдинки завершились при трьох і більше забитих голах.

Здавалося б, що шансів проти такого суперника у Зорі немає, однак це не зовсім так. По-перше, це довела сама Зоря у першій зустрічі, де вдалося розписати бойову нічию (а можна було і виграти). По-друге, луганці не так і погано зіграли з Маккабі – підвели помилки в обороні та непереконлива гра Турбаєвського. По-третє, Гент залишає забагато простору позаду, та і дисципліни в позиційній грі команді бракує.

При цьому на бельгійців тисне відповідальність за результат. Зорі ж втрачати нічого, а такі колективи особливо небезпечні. Звісно, всі ці фактори не перекривають тотальної переваги Гента за всіма іншими параметрами, але це і так зрозуміло – єврокубки в принципі не підсовують слабких суперників.

Кадрова ситуація

Травмовані: Депуатр – Бутко, Вантух

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Гент – Зоря

Гент: Руф – Кандус, Торунаріга, Ватанабе – Х'юльсагер, Кумс, Де Сарт, Браун – Хонг – Тіссудалі, Орбан

Зоря: Турбаєвський – Кирюханцев , Джордан, Батагов, Снурніцин – Мічін – Антюх, Чурко, Нагнойний, Алефіренко – Герреро

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Зоря повинна дати бій. Зокрема, можна сподіватись на гол у воротах бельгійців – благо, забити їм не так і складно. У восьми з десяти останніх матчів Гент пропускав. Луганці в першій зустрічі взагалі відвантажили їм "двушку" й могли вколотити третій.

Втім, навіть у вересні Зоря не змогла перемогти "буйволів", хоча суперник відверто не налаштувався на українців. Нині ж зачепитись за очки буде важче. Юрій Коваль не переконав у готовності робити це навіть у матчі з ЛНЗ, що й не дивно за повної відсутності досвіду роботи головним тренером – та і загальна форма луганців не дозволяє ставити на приємний результат.

Будь-який результат, окрім поразки Зорі, в таких умовах стане сенсацією. Будемо сподіватись, що диво таки трапиться. Тим паче, що Гент – не такий вже і дивовижний.

"YouTube – найбільша бібліотека знань": в УПЛ працює 24-річний тренер, який любить шахи, фрілансив, розвивав TikTok