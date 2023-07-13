Записоцкий был задержан сегодня в Киеве возле отеля Холидей Инн на Большой Васильковской, сообщает Украинская правда.

Генсек УАФ не явился на суд и загадочно исчез – раньше его задерживала СБУ

Генерального секретаря УАФ должны доставить в суд по рассмотрению ходатайства об изменении меры пресечения.

Напомним, вчера, 12 июля, Записоцкий не явился на заседание суда без всяких причин. Неделю назад его задерживала СБУ и должна была принудительно доставить на судебное заседание во Львов. Тогда адвокатам удалось освободить своего подзащитного из-под стражи. Юрий Записоцкий вместе с президентом УАФ Андреем Павелко проходят фигурантами по делу о финансовых хищениях в УАФ.

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