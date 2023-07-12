Генеральный секретарь УАФ уже неоднократно игнорировал заседание суда, каждый раз называя разные причины. Впрочем, 12 июля он не появился без объяснений.

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По информации Константина Андриюка, Записоцкий в 9 утра должен был находиться в зале суда во Львове. Накануне его адвокаты даже показывали билет на поезд своего подопечного. В конце концов, он так и не появился, его мобильный телефон выключен, а местонахождение подозреваемого неизвестно правоохранительным органам.

Следует отметить, что на этом заседании должны были избрать меру пресечения Записоцкому. Неделю назад его задерживала СБУ и должна была принудительно доставить на судебное заседание во Львов. Тогда адвокатам удалось освободить своего подзащитного из-под стражи.