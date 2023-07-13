Запісоцький був затриманий сьогодні в Києві біля готелю Холідей Інн на Великій Васильківській, повідомляє Українська правда.

Генсек УАФ не з'явився на суд і загадково зник – раніше його затримувала СБУ

Генерального секретаря УАФ мають доставити до суду щодо розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу.

Нагадаємо, вчора, 12 липня, Запісоцький не з'явився на засідання суду без жодних причин. Тиждень тому його затримувала СБУ і мала примусово доправити на судове засідання до Львова. Тоді адвокатам вдалося звільнити свого підзахисного з-під варти. Юрій Запісоцький разом з президентом УАФ Андрієм Павелком проходять фігурантами у справі про фінансові розкрадання в УАФ.

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