"Человек оркестр. Живет футболом, очень эмоционален. Как он рассказывал он был в ультрас Брешии, у него есть татуировка с зачеркнутым флагом Аталанты.

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Иногда я с ним не соглашался, мы много разговаривали. Я ни в коем случае не обсуждаю тренировочный процесс, но если он меня спрашивает, что мне не нравится – я отвечаю в лоб.

Иногда он нервничал, секундомером бросался, но не в меня, а в ребят. И штабу было с ним тяжело работать. Но у него были хорошие идеи, думаю мы его увидим в классной команде", – сказал Степаненко в интервью программе "Бомбардир".

Напомним, Де Дзерби возглавил Шахтер год назад. Смог вывести команду в группу Лиги чемпионов и выиграть Суперкубок Украины. В общей сложности провел во главе дончан всего 30 поединков. В начале июля Шахтер расторг контракт с 43-летним специалистом.

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