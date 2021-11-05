Хозяевам удалось забить быстрый мяч. На 5-й минуте Дзюня классным пасом вывел на ударную позицию Джозефа Пейнтсила, выстрелом в дальний угол пробившего Ареола. "Молотки" выровняли положение на 59-й – Саид Бенрама пробил в одно касание после прострела Цоуфала в центр штрафного.

Заря – ЦСКА София – 2:0 – видео голов и обзор матча

На 82-й алжирский вингер оформил дубль. Он обыграл оппонента на входе в штрафную, убежал от двух защитников и точно пробил в ближний угол. Но счастье лондонцев было недолгим. За две минуты до завершения основного времени Томаш Соучек неудачно прервал прострел с правого фланга и направил мяч в свои ворота – 2:2!

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