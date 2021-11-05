Господарям вдалося забити швидкий м'яч. На 5-й хвилині Дзюня класним пасом вивів на ударну позицію Джозефа Пейнтсіла, який пострілом у дальній кут пробив Ареола. "Молотки" вирівняли становище на 59-й – Саїд Бенрама пробив в один дотик після прострілу Цоуфала в центр штрафного.

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На 82-й алжирський вінгер оформив дубль. Він обіграв опонента на вході до карної зони, втік від двох оборонців і точно пробив у ближній кут. Та щастя лондонців було недовгим. За дві хвилини до завершення основного часу Томаш Соучек невдало перервав простріл із правого флангу й спрямував м'яч у власні ворота – 2:2!

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