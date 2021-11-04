Заря одолела ЦСКА София в 4-м туре Лиги конференций. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Поединок откровенно катился к "сухой" ничьей, пока не произошел взрыв имени Шахаба. На 87-й минуте иранец сам запрессинговал защитника, протянул мяч и пробил точно в ближний угол.

Заря на последних минутах дожала ЦСКА – голы иранских форвардов вернули луганчан в борьбу за евровесну

На последних секундах тот же Шахаб добавил в свой актив ассист. Заря отразилась возле собственной штрафной и помчалась в контратаку. Жуниньо забавно упал на газон, но Захедитабар подобрал мяч и выкатил на пустые ворота соотечественнику Сайядманешу – 2:0.