Заря – ЦСКА София – 2:0 – видео голов и обзор матча
22:57 - Читати українською
Заря одолела ЦСКА София в 4-м туре Лиги конференций. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
завершено
Поединок откровенно катился к "сухой" ничьей, пока не произошел взрыв имени Шахаба. На 87-й минуте иранец сам запрессинговал защитника, протянул мяч и пробил точно в ближний угол.
Заря на последних минутах дожала ЦСКА – голы иранских форвардов вернули луганчан в борьбу за евровесну
На последних секундах тот же Шахаб добавил в свой актив ассист. Заря отразилась возле собственной штрафной и помчалась в контратаку. Жуниньо забавно упал на газон, но Захедитабар подобрал мяч и выкатил на пустые ворота соотечественнику Сайядманешу – 2:0.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter