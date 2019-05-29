Генк планирует отпустить 3-х звезд – для Малиновского отдельный план

Похоже, что Генк определился с будущим для украинского полузащитника Руслана Малиновского.

Генк согласился продать звезд команды Сандера Берге, Леандро Троссара и Мбвану Саматту, сообщает Sport / Voetbalmagazine.

Малиновский рассказал о деталях своего потенциального трансфера

Отметим, что бельгийцы намерены оставить Руслана Малиновского в составе. Сообщается, что Генк готов повысить зарплату украинцу, чтобы убедить его остаться еще на один сезон. Однако судьба игрока решится после разговора с руководством.

Ранее стало известно, что в услугах украинского полузащитника заинтересованы лондонский Арсенал, лиссабонский Спортинг, московский Спартак и Наполи. Трансфер Малиновского оценивается примерно в 10-15 млн евро.

Напомним, в прошлом сезоне Малиновский в составе Генка провел 51 матч во всех турнирах, отметившись 16-ю голами и 16-ю ассист.

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