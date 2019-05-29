toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Бельгия
ЧЕЛСИ - АРСЕНАЛ ЛИГА ЕВРОПЫ ТРАНСФЕРЫ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Генк планирует отпустить 3-х звезд – для Малиновского отдельный план

14:28 153 Читати українською
Генк планирует отпустить 3-х звезд – для Малиновского отдельный план
Руслан Малиновский / footballua.tv

Похоже, что Генк определился с будущим для украинского полузащитника Руслана Малиновского.

Генк согласился продать звезд команды Сандера Берге, Леандро Троссара и Мбвану Саматту, сообщает Sport / Voetbalmagazine.

Малиновский рассказал о деталях своего потенциального трансфера

Отметим, что бельгийцы намерены оставить Руслана Малиновского в составе. Сообщается, что Генк готов повысить зарплату украинцу, чтобы убедить его остаться еще на один сезон. Однако судьба игрока решится после разговора с руководством.

Ранее стало известно, что в услугах украинского полузащитника заинтересованы лондонский Арсенал, лиссабонский Спортинг, московский Спартак и Наполи. Трансфер Малиновского оценивается примерно в 10-15 млн евро.

Напомним, в прошлом сезоне Малиновский в составе Генка провел 51 матч во всех турнирах, отметившись 16-ю голами и 16-ю ассист.

Наші за кордоном: Зозуля тягне Альбасете, фірмовий стиль Льопи, стабільність Олійника, Рибалка двічі засмучує чемпіона

blog_ava
Болельщики Бешикташа поиздевались над девушкой Кариуса – все из-за невыразительной игры голкипера
06:00
492
Теги
Бельгия Леандро Троссар Леандро Троссар Мбвана Саматта Мбвана Саматта Сандер Берге Сандер Берге Руслан Малиновский Руслан Малиновский Генк Генк
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
23
мин
Челси
22:00
Арсенал
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук