"В Колос меня пригласил Засуха. Это было очень просто: один звоночек – и через несколько часов я был здесь. На тот момент я уже закончил свою работу в Черноморце, поэтому это был очень спокойный трансфер. Но с нашей стороны мы открыли рынок для трансферов менеджеров.

Колос – Рух – 0:1 – видео гола и обзор матча

Относительно моих обязанностей... Мы уже начали студию Kolos TV, дважды делали прямые включения. Мы строим свою студию Kolos TV на стадионе.

А относительно европейского развития... Мы будем перенимать опыт таких клубов как Митьюлланд. Это небольшой регион, который объединил вокруг себя несколько крупных сел и уже играет в Лиге чемпионов. То есть, моя задача – это развитие клуба, европейские стандарты, перестановка, все, что входит в систему этого клуба, и после этого выход в еврокубки.

К кадровой ситуации в Колосе я не буду иметь отношения. Я буду заниматься академией, всеми командами, кроме главной. У нас есть спортивный директор (Виталий Лисицкий, – прим.), который выполняет очень качественную работу. Вы видите: клуб находится в верхней части турнирной таблицы. Поэтому это не мои дела в этой команде", – сказал Генинсон в эфире УПЛ ТВ.

Напомним, после 19-ти туров Колос в турнирной таблице УПЛ идет восьмым, набрав 24 очка.

Рух минимально обыграл Колос – гол на 3-й минуте стал решающим, ковалевцы впервые проиграли дома за полгода