"У Колос мене запросив Засуха. Це було дуже просто: один дзвіночок – і за декілька годин я був тут. На той момент я вже закінчив свою роботу в Чорноморці, тому це був дуже спокійний трансфер. Але з нашого боку ми відкрили ринок для трансферів менеджерів.

Колос – Рух – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Щодо моїх обов'язків... Ми вже почали студію Kolos TV, двічі робили прямі включення. Ми будуємо свою студію Kolos TV на стадіоні.

А щодо європейського розвитку... Ми будемо переймати досвід таких клубів як Мітьюлланд. Це невеликий регіон, який об'єднав навколо себе декілька великих сіл і вже грає в Лізі чемпіонів. Тобто, моя завдання – це розвиток клубу, європейські стандарти, перестановка, все, що входить до системи цього клубу, і після цього вихід до єврокубків.

До кадрової ситуації у Колосі я не матиму стосунку. Я буду займатися академією, усіма командами, окрім головної. Ми маємо спортивного директора (Віталій Лисицький, – прим.), який виконує дуже якісну роботу. Ви бачите: клуб перебуває у верхній частині турнірної таблиці. Тож це не мої справиу цій команді", – сказав Генінсон в ефірі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, після 19-ти турів Колос у турнірній таблиці УПЛ йде восьмим, набравши 24 очки.

Рух мінімально обіграв Колос – гол на 3-й хвилині став вирішальним, ковалівці вперше програли вдома за пів року