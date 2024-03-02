Уже на 3-й минуте Рух повел в счете. Квасница догнал мяч на правом фланге и отдал на Сыча, который вбегал в штрафную. Алексей пробил в касание, а снаряд слабо залетел под дальнюю штангу.

Рух минимально обыграл Колос – гол на 3-й минуте стал решающим, ковалёвцы впервые проиграли дома за полгода

Колос ответил неплохим моментом, но сначала Паулаускас завалился на газон после контакта с защитником, а Лучкевич в следующем эпизоде не смог дотянуться до мяча. Климчук на старте второго тайма пробил с острого угла, но неточно. В итоге, игра завершилась минимальной победой львовян.