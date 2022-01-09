Бывший президент УПЛ Владимир Генинсон будет работать в структуре одесского Черноморца.

Генинсон присутствовал на пресс-конференции Романа Григорчука в статусе представителя новых владельцев Черноморца.

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Как сообщает UA-Футбол, бывший президент УПЛ представляет компанию, являющуюся новым генеральным партнером клуба. Клуб официально не сообщал о сотрудничестве с функционером.

Напомним, Владимир Генинсон был президентом УПЛ с 2016 по 2018 год. Во время его руководства в Премьер-лиге было 12 клубов.

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