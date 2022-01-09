Генінсон отримав посаду в Чорноморці – екс-президент УПЛ був присутній на прес-конференції Григорчука
14:32 - Читать на русском
Колишній президент УПЛ Володимир Генінсон працюватиме у структурі одеського Чорноморця.
Генінсон був присутній на прес-конференції Романа Григорчука у статусі представника нових власників Чорноморця.
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Як повідомляє UA-Футбол, колишній президент УПЛ представляє компанію, яка є новим генеральним партнером клубу. Клуб наразі офіційно не повідомляв про співпрацю з функціонером.
Нагадаємо, Володимир Генінсон був президентом УПЛ із 2016 по 2018 рік. Під час його керівництва у Прем'єр-лізі було 12 клубів.
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