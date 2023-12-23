Интер обыграл Лечче (2:0) в рамках 17-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Интер создавал много моментов, но открыть счет сумел в конце первого тайма. Ян Биссек забил дебютный гол в Милане, замкнув подачу со штрафного. Второго взятия ворот пришлось долго ждать, но это того стоило. Феноменальный пас отдал Арнаутович под рывок Бареллы.

Интер в большинстве одолел Лечче, став зимним чемпионом Серии А, Верона скинула Кальяри в зону вылета

Благодаря этой победе Интер гарантировал себе так называемое зимнее чемпионство, ведь опережают ближайшего преследователя на четыре очка. Лечче расположился на 12 месте турнирной таблицы.