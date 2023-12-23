Гениальный ассист в видеообзоре матча Интер – Лечче – 2:0
23:28 - Читати українською
Интер обыграл Лечче (2:0) в рамках 17-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
43’ Ян Биссек
78’ Николо Барелла
Ламек Банда 84’
43’ Ян Биссек
78’ Николо Барелла
84’ Ламек Банда
Интер создавал много моментов, но открыть счет сумел в конце первого тайма. Ян Биссек забил дебютный гол в Милане, замкнув подачу со штрафного. Второго взятия ворот пришлось долго ждать, но это того стоило. Феноменальный пас отдал Арнаутович под рывок Бареллы.
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Благодаря этой победе Интер гарантировал себе так называемое зимнее чемпионство, ведь опережают ближайшего преследователя на четыре очка. Лечче расположился на 12 месте турнирной таблицы.
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