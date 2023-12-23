Інтер обіграв Лечче (2:0) в рамках 17-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Інтер створював багато моментів, але відкрити рахунок спромігся аж наприкінці першого тайму. Ян Біссек забив дебютний гол в Мілані, замкнувши подачу зі штрафного. Другого взяття воріт довелося чекати довгенько, але це було того варте. Феноменальний пас віддав Арнаутовіч під вривання Барелли.

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Завдяки цій перемозі Інтер гарантував собі так зване зимове чемпіонство, адже випереджають найближчого переслідувача на чотири очки. Лечче розташувався на 12-му місці турнірної таблиці.