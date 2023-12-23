Геніальний асист у відеоогляді матчу Інтер – Лечче – 2:0
23:23 - Читать на русском
Інтер обіграв Лечче (2:0) в рамках 17-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
43’ Ян Біссек
78’ Ніколо Барелла
Ламек Банда 84’
43’ Ян Біссек
78’ Ніколо Барелла
84’ Ламек Банда
Інтер створював багато моментів, але відкрити рахунок спромігся аж наприкінці першого тайму. Ян Біссек забив дебютний гол в Мілані, замкнувши подачу зі штрафного. Другого взяття воріт довелося чекати довгенько, але це було того варте. Феноменальний пас віддав Арнаутовіч під вривання Барелли.
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Завдяки цій перемозі Інтер гарантував собі так зване зимове чемпіонство, адже випереджають найближчого переслідувача на чотири очки. Лечче розташувався на 12-му місці турнірної таблиці.
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