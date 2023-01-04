Салернитана уступила Милану в рамках 16 тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Первый матч года в Серии А состоялся на поле Салернитаны, принимавшей действующих чемпионов. Милан феерически начал матч, до 15 минуты забив два "сухих" мяча. Особо отметим первый гол. Тонали вырезал гениальную передачу на Леау.

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"Гранатовые" еще до перерыва вполне могли уступать с неприличным счетом, но их спасал новичок. Гильермо Очоа дебютировал в Серии А, проведя невероятный матч. Именно благодаря мексиканцу Салернитана до последнего оставалась в игре и в конце встречи даже пыталась отыграться.

В конце концов Милан удержал заслуженную победу и хотя бы временно приблизился к Наполи. Салернитана осталась на 13-м месте турнирной таблицы Серии А.