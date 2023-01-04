Чемпионат Италии, 19-й тур

Салернитана – Милан – 1:2

Голы: Бонаццоли, 83 – Леау, 10, Тонали, 15

Сассуоло – Сампдория – 1:2

Голы: Берарди, 64 (пен.) – Габьядини, 25, Ауджелло, 28

Главным героем команды Стефано Пиоли в первом тайме стал Тонали. Сандро прекрасно вырезал на Леау, который обошел Очоа и открыл счет, а позже сам результативно пробил с линии штрафной после паса Диаса. После перерыва "россонери" отличились в третий раз, но взятие ворот отменили после просмотра VAR из-за офсайда у Диаса.

Милан должен был забивать еще, но чудеса в воротах творил Очоа. Салернитана, казалось, ничем не ответит. Но атака в конце матча завершилась голом. Кулибали забросил на дальнюю, а Бонаццоли с очень острого угла прошил Тетерушану. Победа закрепила Милан на 2 строчке с 36 пунктами, Салернитана опустилась на 13 место.

Удивить сумела Сампдория. Предпоследняя команда Серии А благодаря победе над Сассуоло поднялась на 18 строчку. Солидное преимущество гости оформили на экваторе первого тайма, когда Габьядини и Ауджелло расписались в воротах. На второй тайм генуэзцы вышли с мыслями об удержании результата. Как следствие, они не создали ни одного серьезного момента и пропустили только после удара Берарди с пенальти.