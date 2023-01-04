Перший матч року в Серії А відбувся на полі Салернітани, яка приймала чинних чемпіонів. Мілан феєрично розпочав матч, до 15 хвилини забивши два "сухих" м'ячі. Особливо відзначимо перший гол. Тоналі вирізав геніальну передачу на Леау.

Мілан переміг Салернітану, яку Очоа врятував від розгрому, Сампдорія вистояла проти Сассуоло

"Гранатові" ще до перерви цілком могли поступатися з непристойним рахунком, але їх рятував новачок. Гільєрмо Очоа дебютував у Серії А, провівши неймовірний матч. Саме завдяки мексиканцю Салернітана до останнього залишалася в грі й наприкінці зустрічі навіть намагалася відігратися.

Зрештою, Мілан втримав заслужену перемогу й бодай тимчасово наблизився до Наполі. Салернітана залишилася на 13 місці турнірної таблиці Серії А.