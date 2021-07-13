Ворскла и Минай сыграли вничью на глазах у Селезнева, Заря завершила турецкие сборы победой: спарринги клубов УПЛ
Команды украинской элиты продолжают подготовку к новому сезону через контрольные поединки.
Товарищеские матчи
Заря – Аланьяспор – 2:1
Голы: Вернидуб, 72, Громов, 90 – Карача, 35
Ворскла – Минай – 0:0
Заря одолела Аланьяспор, который в прошлом сезоне занял 7 место в чемпионате Турции. Правда сам матч начался неудачно для украинской команды – на первых минутах она пропустила острую атаку, а на 35-й вынимала мяч из ворот.
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После перерыва коллектив Виктора Скрипника побежал отыгрываться, что дало свои плоды. Булеца подал со штрафного в район пенальти, а Вернидуб в лучших традициях забил головой. За пол минуты до финального свистка Артем Громов подстерег соперника, перехватил мяч и вырвал победу.
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А вот Минай, который в шаге от возвращения в УПЛ, провел свой первый домашний спарринг в Ужгороде, до этого команда ездила только в гости. Соперником стала Ворскла. Команды демонстрировали неплохую игру, имели хорошие возможности забить, но контрольная встреча завершилась миром – 0:0.
Большое внимание к поединку привлек Евгений Селезнев своим присутствием на трибунах стадиона Авангард. Фотографии ветерана опубликовали журналист Олег Ящук и фан-группа Миная.
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Пока неизвестно, принимал ли 35-летний форвард участие во встрече, ведь закарпатцы не публиковали протокол матча. На фото видно только, что Селезнев разговаривал с Николаем Цымбалом. Также отмечается, что Евгений был в футболке под номером 17. Информация о возможном трансфере бомбардира в Минай появилась накануне.
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