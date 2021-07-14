"В Украине всегда так: если команда проигрывает или футболист допускает две-три ошибки, то сразу говорят, что он сдавал матч или играл на контору.

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Так можно сказать о любом матче. Можно сказать, что я РБ Лейпциг сдал игру, когда на 93-й минуте мяч попал мне в руку в своей штрафной. Любой момент можно найти, поэтому я не обращаю на это внимание.

Могу всем нашим болельщикам сказать, что такого никогда не было и не будет. Мы Динамо не отдавали и не сливали третье место, и вообще никаких матчей не сдавали. Наша команда всегда играет в честный футбол и старается как можно больше пользы принести клубу", – сказал Вернидуб в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, два предыдущих сезона УПЛ Заря завершала на третьей строчке турнирной таблицы.

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