Гендиректор Торино раскритиковал арбитра матча против Ювентуса

Генеральный директор Торино Антонио Коми поделился впечатлениями от матча 11-го тура Серии А против Ювентуса.

"Мы хотели увидеть в исполнении нашей команды целенаправленную игру и характер, и мы, безусловно, их увидели.

Дебютный гол Де Лигта в видеообзоре матча Торино – Ювентус – 0:1

Что разочаровывает и вызывает удивление, так это неназначенный пенальти за игру рукой Де Лигта. Тем более, такой же 11-метровый в ворота Ювентуса дали в пользу Лечче в недавнем матче Серии А. Эпизод был очень похож, и я не понимаю, почему в одном случае пенальти назначают, а в другом – нет. Просто хотелось бы последовательности", – цитирует Коми Football-Italia.

Напомним, Ювентус минимально переиграл Торино (1:0) благодаря голу Де Лигта, а арбитр не назначил пенальти за игру рукой в своей штрафной.

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