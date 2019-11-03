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Гендиректор Торіно розкритикував арбітра матчу проти Ювентуса

10:50 61 Читать на русском
Гендиректор Торіно розкритикував арбітра матчу проти Ювентуса
Антоніо Комі / фото: ФК Торіно

Генеральний директор Торіно Антоніо Комі поділився враженнями від матчу 11-го туру Серії А проти Ювентуса.

 
Маттейс Де Лігт 70’
70’ Маттейс Де Лігт

"Ми хотіли побачити у виконанні нашої команди цілеспрямовану гру і характер, і ми, безумовно, їх побачили.

Дебютний гол Де Лігта у відеоогляді матчу Торіно – Ювентус – 0:1

Що розчаровує і викликає подив, так це непризначений пенальті за гру рукою Де Лігта. Тим більше, такий саме 11-метровий у ворота Ювентуса дали на користь Лечче в нещодавньому матчі Серії А. Епізод був дуже схожим, і я не розумію, чому в одному випадку пенальті призначають, а в іншому – ні. Просто хотілося б послідовності", – цитує Комі Football-Italia.

Нагадаємо, Ювентус мінімально переграв Торіно (1:0) завдяки голу Де Лігта, а арбітр не призначив пенальті за гру рукою у власному штрафному майданчику.

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Торіно Торіно Італія Торіно - Ювентус Ювентус Ювентус Маттейс Де Лігт Маттейс Де Лігт
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