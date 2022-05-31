"Те люди, с которыми мы общались, тоже понимают, как важно продолжать играть в футбол, даже в состоянии войны. Примером для нас является та же Хорватия. Когда у них в стране продолжалась война в начале 90-х, они 4 года играли в футбол, а на Загреб падали бомбы, ракеты.

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Это было проявлением духа, поддержания своей страны. Мы в достаточно похожей ситуации и нужно бороться на своем фронте", – отметил Дедишин в комментарии Футбол News.

Напомним, до сих пор неизвестна судьба предстоящего чемпионата Украины. Есть вариант с проведением сезона на территории нашей страны, хотя рассматривается возможное проведение за границей.

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