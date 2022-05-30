"Там много наших болельщиков": СК Днепр-1 выбрал страну, в которой будет играть матчи Лиги Европы
13:45 - Читати українською
Исполнительный директор днепрян Андрей Русол рассказал, где его клуб планирует проводить еврокубковые матчи.
"Будем искать варианты и находить стадионы, где будем играть еврокубки.
Ворскла будет базироваться за границей – в клубе определились с местом проведения еврокубков
Где планируем играть? В Польше. Там много наших болельщиков. Хочется, чтобы на наши матчи приходили люди", – сказал Русол в комментарии "Футбол NEWS".
Напомним, по итогам прошлого сезона СК Днепр-1 занял в чемпионате Украины третье место и будет представлять наше государство во втором по силе еврокубке.
Ярмоленко в Динамо, Рух витіснить Зорю, сильна збірна і бідні "аграрії" – що буде з українським футболом?
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter