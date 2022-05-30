Игор Йовичевич в компании со своими подопечными – Александром Пихаленком и Артемом Довбиком / СК Днепр-1

"Будем искать варианты и находить стадионы, где будем играть еврокубки.

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Где планируем играть? В Польше. Там много наших болельщиков. Хочется, чтобы на наши матчи приходили люди", – сказал Русол в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, по итогам прошлого сезона СК Днепр-1 занял в чемпионате Украины третье место и будет представлять наше государство во втором по силе еврокубке.

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