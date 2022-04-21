Нападающий Фернандо продолжит карьеру в Зальцбурге, сообщает официальный сайт австрийцев.

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Контракт рассчитан до лета 2027 года, но играть за новый клуб бразилец начнет только в следующем сезоне. Ранее инсайдер Фабрицио Романо писал о сумме трансфера в 6 млн евро. Летом 2018-го Шахтер платил Палмейрасу за нападающего 5,5 млн. евро. В общей сложности Фернандо провел в футболке дончан 69 матчей, забил 12 мячей, завоевал 4 трофея: дважды становился чемпионом Украины (2019, 2020), выиграл Кубок Украины (2019) и Суперкубок Украины (2021).

Добавим, что Зальцбург уверенно идет за своим 9 подряд титулом чемпиона Австрии, а в текущем сезоне пробился в 1/8 финала ЛЧ, где вылетел от Баварии.

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