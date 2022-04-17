Доменико Тедеско возродил Лейпциг. Саксонцы в этом году проиграли только один из 20 матчей, и тот – Баварии. Команда поднялась из середины таблицы в зону Лиги чемпионов. Сегодня был поединок за третье место против Байера, не показывающего ничего выдающегося после хорошего старта сезона. А с травмой Вирца леверкузенцы лишились лидера.

Недавно обе команды встречались с Аталантой в Лиге Европы. Байер выглядел на порядок хуже итальянцев и заслуженно вылетел, а вот Лейпциг наоборот выдал сильнейший матч в Бергамо и заслуженно прошел. Это был показательный срез нынешнего уровня "быков" и "аптекарей". Лейпциг выглядел фаворитом, даже несмотря на выездной статус встречи.

Гости лучше начали матч, но Байер после непродолжительной разведки изменил ситуацию. Леверкузен поднял интенсивность, начал прессинговать выше и выигрывать борьбу. Соответственно – появились моменты. Байер в первом тайме всухую обыграл Лейпциг по ударам (6:0). Лучший шанс был у Шика – чешский форвард неточным ударом замкнул подачу с фланга.

Лейпциг изменил картину во втором тайме. Ключевым стало появление Нкунку. Лидер РБ начал матч в запасе и вышел в перерыве. Кристофер мгновенно добавил атакам гостей резкости и креатива. На первых минутах он претендовал на пенальти, а Лейпциг создал моменты и попал в каркас ворот.

Мы получили противостояние двух суперовых французов. Кристофер Нкунку (23 гола + 12 ассистов за сезон) против Муссы Диаби (16 голов + 11 ассистов за сезон), который был главной ударной силой Байера в первом тайме. Победителем из этой дуэли вышел Нкунку. Диаби за весь матч так и не сумел придумать гол, а его визави хватило одного тайма.

Единственный и решающий гол Лейпциг забил на 70-й минуте. Нкунку воспользовался обрезкой "аптекарей" в центре поля и разогнал быструю атаку. Завершил ее Собослай. Благодаря этой победе Лейпциг набрал 54 очка и поднялся на третье место, а Байер с 52 баллами как раз опустился на 4 строчку.