"Я пытался бы объяснить, что для подписания Евгения нужно поднять весь уровень команды. Вот придет Коноплянка – мы должны иметь футболистов такого же уровня", – заявил Баенко в комментарии YouTube-каналу Трендець.

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Напомним, Евгений Коноплянка выступает за Шахтер с 2019 года. В текущем сезоне украинский хавбек имеет мало игрового времени при Роберто Де Дзерби – всего 47 минут в двух матчах и ноль результативных действий.

Кривбасс же выступает в Первой Лиге и после 11-ти сыгранных туров является одним из главных претендентов на выход в Премьер-лигу вместе с харьковским Металлистом.

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