Гендиректор Кривбасса назвал условия, при которых клуб подпишет Коноплянку
Генеральный директор криворожан Владимир Баенко объяснил стратегию развития команды на примере потенциального подписания Евгения Коноплянки.
"Я пытался бы объяснить, что для подписания Евгения нужно поднять весь уровень команды. Вот придет Коноплянка – мы должны иметь футболистов такого же уровня", – заявил Баенко в комментарии YouTube-каналу Трендець.
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Напомним, Евгений Коноплянка выступает за Шахтер с 2019 года. В текущем сезоне украинский хавбек имеет мало игрового времени при Роберто Де Дзерби – всего 47 минут в двух матчах и ноль результативных действий.
Кривбасс же выступает в Первой Лиге и после 11-ти сыгранных туров является одним из главных претендентов на выход в Премьер-лигу вместе с харьковским Металлистом.
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