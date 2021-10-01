Зозуля мог присоединиться к Кривбассу – в клубе объяснили, почему трансфер не состоялся
Вице-президент Кривбасса Артем Гагарин рассказал, что украинский форвард Роман Зозуля мог оказаться в команде из Кривого Рога.
"Мы вполне серьезно обсуждали некоторые вопросы с Зозулей. Мы созванивались, разговаривали, насколько возможно, чтобы он приехал.
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Тогда Владимир Баенко (генеральный директор Кривбасса – прим.) мне и привел аргумент, что нужно общий уровень команды поднять. Идет ли речь о зарплате? Нет, о том, с кем он играет", – резюмировал Гагарин в комментарии YouTube-каналу Трендець.
Напомним, Кривбасс расположился на втором месте Первой лиги и является одним из главных претендентов на повышение в УПЛ. Роман Зозуля же выступает за Фуенлабраду из Сегунды.
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