Вице-президент Кривбасса Артем Гагарин рассказал, что украинский форвард Роман Зозуля мог оказаться в команде из Кривого Рога.

"Мы вполне серьезно обсуждали некоторые вопросы с Зозулей. Мы созванивались, разговаривали, насколько возможно, чтобы он приехал.

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Тогда Владимир Баенко (генеральный директор Кривбасса – прим.) мне и привел аргумент, что нужно общий уровень команды поднять. Идет ли речь о зарплате? Нет, о том, с кем он играет", – резюмировал Гагарин в комментарии YouTube-каналу Трендець.

Напомним, Кривбасс расположился на втором месте Первой лиги и является одним из главных претендентов на повышение в УПЛ. Роман Зозуля же выступает за Фуенлабраду из Сегунды.

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