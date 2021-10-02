"Я намагався б пояснити, що для підписання Євгена потрібно підняти весь рівень команди. Ось прийде Коноплянка – ми повинні мати футболістів такого ж рівня", – заявив Баєнко у коментарі YouTube-каналу Трендець.

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Нагадаємо, Євген Коноплянка виступає за Шахтар з 2019 року. В поточному сезоні український хавбек має обмаль ігрового часу при Роберто Де Дзербі – лише 47 хвилин у двох матчах та нуль результативних дій.

Кривбас же виступає у Першій Лізі та після 11-ти зіграних турів є одним із головних претендентів на вихід у Прем'єр-лігу разом із харківським Металістом.

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