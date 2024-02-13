"Я разговаривал с Джилардино (главным тренером, – прим.) и сказал ему, что у нас есть проект на 3-4 года. Теперь это его выбор, принимать в нем участие или нет. Все просто и прямо. Это как цепь поставок на рынке.

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Приведу пример Малиновского. В спортивном подразделении мне говорили, что его проще выкупить сейчас, чем в июне. Я решил принять это предложение и сообщил об этом правлению 777 Partners (эта компания владеет клубом, – прим.), которое состоит из 4 человек.

Моя работа заключается в том, чтобы создать рабочую группу и придать ей уверенности для развития и роста. Я немного внутренний рекрутер – даю свободу делать разные вещи. Я должен уметь правильно выбирать людей и давать правильные задачи тем, кто внутри", – цитирует Бласкеса Cronache di spogliatoio.

Напомним, Малиновский выступал за Дженоа на правах аренды из Марселя до лета 2024 года, однако генуэзцы решили не ждать до конца сезона и досрочно выкупили украинца за 7 миллионов евро. В текущем сезоне Руслан провел за итальянцев 23 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

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