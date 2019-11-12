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Гельзин: Все в Олимпике довольны Висенте Гомесом – теперь заглядываемся на первую шестерку

08:32 76 Читати українською
Гельзин: Все в Олимпике довольны Висенте Гомесом – теперь заглядываемся на первую шестерку
Владислав Гельзин / фото из открытых источников

Президент Олимпика Владислав Гельзин рассказал о том, как приход испанского тренера Висенте Гомеса изменил ситуацию в клубе.

"Мы выбрались со дна турнирной таблицы. Теперь заглядываемся на первую шестерку. Сложно это сделать, но мы смотрим на наши задачи с перспективой.

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С приходом Висенте Гомеса наладился тренировочный процесс, быт. Он профессионал с большой буквы. Поэтому сегодня и команда довольна, и мы как руководство довольны.

Задача была выйти оттуда, откуда мы вышли. Сколько матчей в начале чемпионата мы были на дне турнирной таблицы. Сейчас находимся на 7-м месте. Задача – максимально брать очки. Задача – занять место, которое бы позволило не оглядываться на зону вылета.

Мне хочется, чтобы команда боролась за более высокие места. Исходя из этого, общаемся с тренерским штабом. Он будет ставить задачи, чтобы руководство укомплектовало команду, чтобы поставленные задачи были выполнены. Мы стабильный клуб, без долгов, это самое главное", – сказал Гельзин в эфире Футбольного формата.

Напомним, после прихода Висенте Гомеса Олимпик поднялся из последнего места турнирной таблицы УПЛ на седьмое. Под руководством испанца команда одержала 4 победы и 2 ничьи в 8 матчах чемпионата Украины.

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Олимпик Олимпик Висенте Гомес Висенте Гомес Владислав Гельзин Владислав Гельзин
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