Цыганык: Игроки Динамо не слушали бы Висенте Гомеса так же, как футболисты Олимпика

Известный журналист Игорь Цыганык рассказал, почему Висенте Гомес не стал тренером Динамо летом 2019 года.

"Почему Висенте Гомес не стал главным тренером Динамо? Олимпик возглавлять просто. Просто, когда команда внизу турнирной таблицы, ей нужно просто оттуда выползать.

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Возглавить киевское Динамо и давать результат – для этого нужны опыт, уровень и статус. Я не уверен, что футболисты Динамо слушали бы Висенте Гомеса так же, как слушают его футболисты Олимпика.

Давайте не будем сравнивать Динамо и Олимпик – это совершенно разные команды и полюса. На данный момент мы должны понять, что Игорь Суркис выбрал Михайличенко, а тот делает свою работу. Видны изменения в игре команды, давайте верить, что все будет хорошо", – поделился Цыганык в эфире Цыганык LIVE.

Напомним, Висенте Гомес работал в тренерском штабе Динамо под руководством Сергея Реброва, а сейчас возглавляет донецкий Олимпик.

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