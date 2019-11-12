Гельзін: Всі в Олімпіку задоволені Вісенте Гомесом – тепер задивляємось на першу шістку

Президент Олімпіка Владислав Гельзін розповів про те, як прихід іспанського тренера Вісенте Гомеса змінив ситуацію в клубі.

"Ми вибралися з дна турнірної таблиці. Тепер задивляємось на першу шістку. Складно це зробити, але ми дивимося на наші завдання з перспективою.

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З приходом Вісенте Гомеса налагодився тренувальний процес, побут. Він професіонал з великої літери. Тому сьогодні і команда задоволена, і ми як керівництво задоволені.

Завдання було вийти звідти, звідки ми вийшли. Скільки матчів на початку чемпіонату ми були на дні турнірної таблиці. Зараз перебуваємо на 7-му місці. Завдання – максимально брати очки. Завдання – зайняти місце, яке б дозволило не озиратися на зону вильоту.

Мені хочеться, щоб команда боролася за більш високі місця. Виходячи з цього, спілкуємося з тренерським штабом. Він буде ставити завдання, щоб керівництво укомплектувало команду, щоб поставлені завдання були виконані. Ми стабільний клуб, без боргів, це найголовніше", – сказав Гельзін в ефірі Футбольного формату.

Нагадаємо, після приходу Вісенте Гомеса Олімпік піднявся з останнього місця турнірної таблиці УПЛ на сьоме. Під керівництвом іспанця команда здобула 4 перемоги та 2 нічиї у 8 матчах чемпіонату України.

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